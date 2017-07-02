Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Большая галерея: Молодежный праздник песни на Певческом поле

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Праздник песни, который проходит 2 июля на Певческом поле, выносит на первый план творчество композиторов нового поколения, а рядом с опытными дирижерами свой первый опыт участия в певческом празднике получили и большое число молодых дирижеров.

В этом году в Молодежном празднике песни дебютировали 17 молодых дирижеров, а на сцену вышли более 40 000 юношей и девушек, рожденных уже в независимой Эстонии, сообщает Rus.err.ee.

Наряду со старыми и хорошо известными песнями, в числе которых "Ta lendab mesipuu poole" , "Oh laula ja hõiska" и "Mu isamaa on minu arm" звучали и новые мотивы – произведения Кадри Вооранд, Ээвы Талси и Мари Юргенс, Расмуса Пуури.

На данный момент праздник продолжается.

Наверх