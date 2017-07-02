Большая галерея: Молодежный праздник песни на Певческом поле

В этом году в Молодежном празднике песни дебютировали 17 молодых дирижеров, а на сцену вышли более 40 000 юношей и девушек, рожденных уже в независимой Эстонии, сообщает Rus.err.ee.

Наряду со старыми и хорошо известными песнями, в числе которых "Ta lendab mesipuu poole" , "Oh laula ja hõiska" и "Mu isamaa on minu arm" звучали и новые мотивы – произведения Кадри Вооранд, Ээвы Талси и Мари Юргенс, Расмуса Пуури.

На данный момент праздник продолжается.