Сависаар: Корб и Ратас вредят интересам избирателей Центристской партии

По словам Сависаара, он с изумлением прочел уклончивые заявления Юри Ратаса и Михаила Корба о членах «Союза Сависаара». «В принципе, они сказали, что Ольгу Иванову следует исключить, Сависаара оставить, а остальных держать в страхе. Это не самый разумный способ обращаться с товарищами по партии. Особенно с теми, с помощью чьих голосов в парламенте можно было бы осуществлять политику Центристской партии, или с теми, благодаря чьей преданности делу люди в конце концов проголосуют на местных выборах», - заявил Сависаар прессе.

«Если руководство партией не использует лучшие способности людей — например, Ольга отлично общается и обладает быстрой политической смекалкой, но кроме того она определенно лучший в Эстонии специалист по потребностям крупных многоквартирных домов, — партия скоро развалится», - предупредил Сависаар.

«На самом деле, конечно, сейчас стоит потребовать выхода Корба и Ратаса из партии, поскольку они своим беспомощным руководством вредят интересам наших избирателей. Надеюсь, что речь идет о предвыборной лихорадке и эти заявления станут последними. Сейчас нужно заниматься политикой, иначе голос людей Эстонии пропадет в круговороте текущей мировой политики», - добавил Сависаар, заявивший, что будет баллотироваться по списку собственного избирательного союза, отдельно от Центристской партии.