Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Маленькая галерея: квартира вашей мечты с натяжными потолками в Нарве

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В последнее время натяжные потолки редко увидишь в квартирах, выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE. Поэтому давайте посмотрим на то, что есть.

Эту четырехкомнатную квартиру площадью 72 м2 на первом этаже кирпичного дома на Таллиннском шоссе в Нарве маклер назвала квартирой мечты. Что ж, в ней сделал неплохой ремонт: ровные стены, новые окна-двери, приличная сантехника, перепланированная и увеличенная ванная, славный кухонный гарнитур со всем необходимым. Жаль, что в объявлении не указано, паркет или ламинат лежит на полу.

Натяжные потолки, которыми, видимо, гордятся хозяева, есть в трех комнатах из четырех. Они цветные, глянцевые и отражают свет из окон, поэтому комнаты кажутся больше и светлее. В четвертой комнате - потолок подвесной, фигурный, украшенный затейливыми фестонами. Впечатление дополняют пышные шторы с ламбрекенами. Словом, если ваш вкус совпадает со вкусом продавца, это в самом деле мечта, а не квартира!

Больше фотографий и информация о продаже - на странице KV.EE.

Наверх