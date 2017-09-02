Маленькая галерея: квартира вашей мечты с натяжными потолками в Нарве

Эту четырехкомнатную квартиру площадью 72 м2 на первом этаже кирпичного дома на Таллиннском шоссе в Нарве маклер назвала квартирой мечты. Что ж, в ней сделал неплохой ремонт: ровные стены, новые окна-двери, приличная сантехника, перепланированная и увеличенная ванная, славный кухонный гарнитур со всем необходимым. Жаль, что в объявлении не указано, паркет или ламинат лежит на полу.

Натяжные потолки, которыми, видимо, гордятся хозяева, есть в трех комнатах из четырех. Они цветные, глянцевые и отражают свет из окон, поэтому комнаты кажутся больше и светлее. В четвертой комнате - потолок подвесной, фигурный, украшенный затейливыми фестонами. Впечатление дополняют пышные шторы с ламбрекенами. Словом, если ваш вкус совпадает со вкусом продавца, это в самом деле мечта, а не квартира!

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