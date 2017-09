Шарапова уступила латвийской теннисистке Севастовой и вылетела с US Open

Встреча состоялась в воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой Севастовой в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 16 минут/

Севастова вышла в четвертьфинал US Open, где сыграет с американкой Слоан Стивенс, оказавшейся сильнее немки Юлии Гергес. Шарапова попала на турнир, получи wild card (специальное приглашение) организаторов, пишет Rus.Tvnet.

Анастасия Севастова ранее одержала победу над соперницей из Хорватии Донной Векич в третьем круге Открытого чемпионата США, после чего и вышла на Шарапову.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.

No.16 Anastasija Sevastova sends off Maria Sharapova 5-7, 6-4, 6-2 to return to the US Open QFs https://t.co/BkelWHZgVj #usopen pic.twitter.com/eD6jR4sjDu