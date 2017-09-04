Фото: уютная квартирка в Меривялья

Эта небольшая двухкомнатная квартира с балконом площадью 47,5 квадратных метров находится в маленьком, всего на семь квартир, доме.

Фото: KV.EE

Здание построено в 90-х годах как частный дом на одну семью, а затем перепланировано на семь квартир. В 2013 году получено разрешение на эксплуатацию, без которого подобные квартиры продавать нельзя. Это очень важный факт.

Дом расположен в уникальном месте. Можно наслаждаться комфортом частного дома, живя при этом в квартире. До знаменитого мола Меривялья всего 450 метров. Там так приятно прогуливаться на закате и любоваться силуэтом Таллинна. До пляжа Пирита тоже недалеко, а до любимого многими гурманами ресторана Noa десять минут ходьбы.

Фото: KV.EE

Квартира находится на очень высоком первом этаже. Хорошо продуманная планировка и большие деревянные окна создают очень индивидуальную атмосферу, присущую только этому жилищу.

Фото: KV.EE

Спальня дополнена мечтой любой женщины - там есть большая гардеробная. В случае необходимости в прихожей можно построить и шкаф-купе.

В цену входит вся мебель, которую можно увидеть на фотографиях, а они находятся на странице KV.EE.