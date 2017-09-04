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В Кохтла-Ярве агрессивный мужчина напал на свою бабушку, а затем ударил полицейского

BNS
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Кулак. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix

В Кохтла-Ярве агрессивный мужчина напал на свою бабушку, а затем ударил и прибывшего на место полицейского.

1 сентября около 11.40 полиции поступило сообщение, что в квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве агрессивный 28-летний мужчина напал на свою 81-летнюю бабушку, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

На место прибыл полицейский патруль, но мужчина не успокоился и ударил 21-летнего полицейского.

Мужчину задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителя властей.

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