В Кохтла-Ярве агрессивный мужчина напал на свою бабушку, а затем ударил полицейского

1 сентября около 11.40 полиции поступило сообщение, что в квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве агрессивный 28-летний мужчина напал на свою 81-летнюю бабушку, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

На место прибыл полицейский патруль, но мужчина не успокоился и ударил 21-летнего полицейского.

Мужчину задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителя властей.