В Кохтла-Ярве агрессивный мужчина напал на свою бабушку, а затем ударил полицейского
4 сентября 2017 г., 14:00
В Кохтла-Ярве агрессивный мужчина напал на свою бабушку, а затем ударил и прибывшего на место полицейского.
1 сентября около 11.40 полиции поступило сообщение, что в квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве агрессивный 28-летний мужчина напал на свою 81-летнюю бабушку, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.
На место прибыл полицейский патруль, но мужчина не успокоился и ударил 21-летнего полицейского.
Мужчину задержали по подозрению в применении насилия в отношении представителя властей.