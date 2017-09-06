Вопрос читателя: как проверить, что никто не злоупотребил моей ИД-картой?

Отвечает генеральный директор Инспекции по защите данных Вильяр Пеэп:

Все свои аутентификации и подписи, осуществленные посредством ИД-карты, digi-ID и mobiil-ID, можно посмотреть на сайте SK.ee, выбрав соответствующую услугу. Там отображаются аутентификации и подписи с точным временем их осуществления. Так вы сможете проверить, использовал ли кто-то в обеденное время вашу ИД-карту или нет.

В дальнейшем советую быть внимательнее и держать ПИН-коды отдельно от документов. Тем более, не стоит отставлять их без присмотра в том месте, к которому имеют доступ другие люди. Чтобы записать и запомнить коды, незнакомому человеку может понадобиться всего несколько секунд. Поэтому, оставив коды на столе, следует обязательно поменять ПИН-коды своего документа. Это удобнее всего сделать с помощью программного обеспечения для управления ИД-картой. Точные рекомендации вы найдете на сайте ID.ee.

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