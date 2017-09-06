Ансип: отказываться от электронного голосования не нужно

«Подобные проблемы случались и раньше, периодически будут появляться и в будущем, но мы в состоянии их решать», - цитирует Андруса Ансипа портал Rus.ERR.

Также он считает, что процедуру электронного голосования на предстоящих местных выборах отменять не надо. «Я не вижу причин запрещать электронное голосование на местных выборах. То, что кто-то может попытаться повлиять на исход выборов, прибегнув к такому дорогому методу, как дигитальная кража идентитета избирателя - чрезвычайно иррационально, невыгодно и маловероятно».