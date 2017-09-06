Ансип: отказываться от электронного голосования не нужно

Вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип не считает обнаружение уязвимости чипа ИД-карт ударом по имиджу Эстонии как э-государства. По его мнению, сейчас, когда электронные решения э-государства находятся под особо пристальным вниманием международной общественности в связи председательствованием Эстонии в Совете ЕС, быстрое решение проблемы покажет нашу силу.
«Подобные проблемы случались и раньше, периодически будут появляться и в будущем, но мы в состоянии их решать», - цитирует Андруса Ансипа портал Rus.ERR.
Также он считает, что процедуру электронного голосования на предстоящих местных выборах отменять не надо. «Я не вижу причин запрещать электронное голосование на местных выборах. То, что кто-то может попытаться повлиять на исход выборов, прибегнув к такому дорогому методу, как дигитальная кража идентитета избирателя - чрезвычайно иррационально, невыгодно и маловероятно».