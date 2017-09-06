Фото: Департамент защиты прав потребителей изъял из продажи опасную обувь, куклу и серьги

Более половины отправленных на проверку товаров составляли детские игрушки. Департамент защиты прав потребителя интересовался уровнем содержания в них фталатов и разделением деталей. Требованиям не соответствовала лишь одна игрушка - кукла Natalia, распространителем которой были магазины Grossi (OG Elektra AS). Протестированная кукла содержала больше фталатов, чем допустимо. Преимущественно фталаты используются ля обеспечения эластичности и гибкости пластмассовых товаров, их содержание в детской продукции не должно превышать 0,1% от массы пластмассового материала. Фталаты имеют негативное воздействие на человеческий организм, например, они могут привести к гормональным расстройствам.

Изъятая из продажи кукла. Фото: Департамент защиты прав потребителей

Три детские игрушки прошли испытание на разделение деталей. Все товары соответствовали требованиям - маленькие части были хорошо закреплены и не отлетали от основной части.

Также департамент отправил на проверку различные кожаные изделия, такие как обувь и ремни. Из 13 протестированных товаров в трех парах обуви уровень хрома (VI) превышал допустимую ному. При соприкосновении с хлором (VI) у людей с чувствительной кожей могут возникать аллергические реакции. Требованиям не соответствовали женские шлепанцы Enplus модели R1601-1 и Enplus модели R1605-2, распространителем которых были Aspent OÜ и магазины Italyna фирмы Biorona. Проверку также не прошли сандалии модели 43995-B, которые продавались в магазине Weekend фирмы Weekend Eesti.

Изъятая из продажи обувь. Фото: Департамент защиты прав потребителей

Изъятая из продажи обувь. Фото: Департамент защиты прав потребителей

Изъятая из продажи обувь. Фото: Департамент защиты прав потребителей

Три украшения были протестированы на содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий и никель). Опасными были признаны одни серьги, в которых максимально допустимый уровень кадмия был превышен примерно в 3000 раз. Кадмий опасен для здоровья человека, так как он накапливается в организме и может повредить внутренние органы и/или спровоцировать рак. Распространителем не соответствовавших требованиям сережек Yao Wej Yao Yang был магазин Popi фирмы Coolworld.

Изъятые из продажи серьги. Департамент защиты прав потребителей

Три украшения были протестированы на содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий и никель). Опасными были признаны одни серьги, в которых максимально допустимый уровень кадмия был превышен примерно в 3000 раз. Кадмий опасен для здоровья человека, так как он накапливается в организме и может повредить внутренние органы и/или спровоцировать рак. Распространителем не соответствовавших требованиям сережек Yao Wej Yao Yang был магазин Popi фирмы Coolworld.

В отношении всех названных предприятий начато административное производство. Weekend Eesti OÜ, AS OG Elektra и Coolworld OÜ добровольно убрали с прилавков не соответствующий требованиям товар и попросили потребителей вернуть приобретенные опасные вещи. Предприятия Aspent OÜ и Biorona OÜ обязали сделать это с помощью предписания.