Не пропустите! В Ласнамяэ пройдут бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия

Начиная с 7 сентября, по четвергам в парке Паэ пройдут тренировки по скандинавской ходьбе. Тренировки проводит инструктор международного уровня Рене Меймер. Сбор в 17:30 возле управы Ласнамяэ на улице Палласте, 54.

Со следующей недели по четвергам в Культурном центре "Линдакиви" начнутся занятия для будущих мам по методу «Сонатал» - музыка рождения. Первое занятие под руководством педагога Людмилы Соловьевой состоится 14 сентября с 18:00 до 19:00. Зарегистрироваться на занятия и получить дополнительную информацию можно здесь.

Кроме того, управа Ласнамяэ в сотрудничестве с Центром "Искусства Жизни" (Art of Living) приглашают на тренировки по йоге «Йога бабушки». Посещать занятия могут не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины 60+. Тренировки пройдут в танцевальном зале Культурного центра "Линдакиви" с 20 сентября по средам с 10.00-11.30. Зарегистрироваться на занятия «Йога бабушки» и получить дополнительную информацию можно здесь.

А для молодежи предлагаются бесплатные занятия по уличной гимнастике work-out по средам и воскресеньям в парке Паэ.

«Управа Ласнамяэ всегда предлагала своим жителям интересные спортивно-оздоровительные проекты для всех возрастов. Поскольку в Ласнамяэ проживает почти 120 000 жителей, мы стараемся подобрать мероприятия для разных групп населения. Новые проекты появились благодаря заявкам жителей района», - говорит старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.