Фотография двух мальчиков из Эстонии стала известна на весь мир

Фотография двух мальчиков с яблоками, автором которой является живущая в Пярнумаа Керли Соси, была замечена на международном конкурсе детских фотографий и стала популярна по всему миру.
Фотография двух мальчиков, которые наслаждаются летом и школьными каникулами, была размещена на сайте Childphotocompetition.com и стала одной из сорока финалистов конкурса, в котором принимали участие тысячи фотографов.
Соси говорит, что и раньше отправляла на международные конкурсы свои фотографии, но никогда еще не попадала в число финалистов.
На этот раз эстонский фотограф решила отправить на конкурс фотографию, сделанную три года назад во время спонтанной фотосессии семейства Андра Кальда в волости Тори возле заброшенного хутора.
Соси не надеется на победу, но фотографии финалистов стремительно распространяются по интернету и набирают популярность, что является приятным бонусом для Керли.
В конкурсе принимают участие фотографии из 50 стран мира.