Фотография двух мальчиков из Эстонии стала известна на весь мир

Фотография двух мальчиков, которые наслаждаются летом и школьными каникулами, была размещена на сайте Childphotocompetition.com и стала одной из сорока финалистов конкурса, в котором принимали участие тысячи фотографов.

Соси говорит, что и раньше отправляла на международные конкурсы свои фотографии, но никогда еще не попадала в число финалистов.

На этот раз эстонский фотограф решила отправить на конкурс фотографию, сделанную три года назад во время спонтанной фотосессии семейства Андра Кальда в волости Тори возле заброшенного хутора.

Соси не надеется на победу, но фотографии финалистов стремительно распространяются по интернету и набирают популярность, что является приятным бонусом для Керли.

В конкурсе принимают участие фотографии из 50 стран мира.