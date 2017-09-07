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Фотография двух мальчиков из Эстонии стала известна на весь мир

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kerli Sosi

Фотография двух мальчиков с яблоками, автором которой является живущая в Пярнумаа Керли Соси, была замечена на международном конкурсе детских фотографий и стала популярна по всему миру.

Фотография двух мальчиков, которые наслаждаются летом и школьными каникулами, была размещена на сайте Childphotocompetition.com и стала одной из сорока финалистов конкурса, в котором принимали участие тысячи фотографов.

Соси говорит, что и раньше отправляла на международные конкурсы свои фотографии, но никогда еще не попадала в число финалистов.

На этот раз эстонский фотограф решила отправить на конкурс фотографию, сделанную три года назад во время спонтанной фотосессии семейства Андра Кальда в волости Тори возле заброшенного хутора.

Соси не надеется на победу, но фотографии финалистов стремительно распространяются по интернету и набирают популярность, что является приятным бонусом для Керли.

В конкурсе принимают участие фотографии из 50 стран мира.

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