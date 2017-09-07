Молдавские военные, вопреки запрету президента страны, прибыли на учения НАТО на Украине

Накануне контингент из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады Moldova под командованием подполковника Александра Маркуцы отправился в Яворов Львовской области, где с 7-го по 23 сентября будут проходить военные маневры НАТО, пишет NEWSru.

В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе учений военные из 14 стран проведут проверку на взаимное сотрудничество в совместном выполнении практических миссий в командных пунктах, по сопровождению конвоя, оцеплению, операций по патрулированию, медицинской эвакуации, а также по нейтрализации импровизированных взрывных устройств.

По словам подполковника Маркуцы, учения направлены на развитие уровня взаимного сотрудничества, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа национальной армии на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил перед началом учений, которые с 2006 года ежегодно проходят на Яворовском полигоне в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», что в них примут участие более 2,5 тысячи военных с Украины и из стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Великобритании и США.

В минувший понедельник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские военнослужащие не будут участвовать в учениях, так как «Молдавия - нейтральная страна, а вопрос не был согласован с верховным главнокомандующим, как предусматривает законодательство». «Вместе с тем мы не будем препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН», - добавил глава государства, которого цитирует ТАСС.

Тем не менее накануне правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях на Украине. Додон, в свою очередь, немедленно приостановил действие постановления правительства по этому поводу, назвав поведение кабмина узурпацией власти.

Президент отметил, что впервые с момента вступления в должность он принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием, предусматривающим право приостанавливать действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом.

В то же время официального документа молдавский лидер не подписал, тогда как постановление кабмина было в среду опубликовано в «Официальном мониторе». В феврале Додон также запретил молдавским военным принимать участие в учениях НАТО в Румынии.

Напомним, что противостояние между президентом и правительством Молдавии вступило в острую фазу. Додон продвигает политику сближения с Москвой и действий в соответствии с интересами сотрудничества с РФ, проевропейское же большинство в правительстве и парламенте сопротивляется этому.

В марте местные депутаты рекомендовали не совершать официальным представителям Молдавии поездки в Россию. Однако Додон просьбе не внял - он заявил, что будет ездить в РФ и настаивать на стратегическом партнерстве между двумя странами. Так, Додон приезжал в Москву на празднование Дня Победы и стал единственным иностранным лидером, принявшим участие в параде на Красной площади 9 мая.

В конце мая власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых дипломатов из российского посольства и предписали им покинуть страну в течение суток. Додон публично осудил решение Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ). На фоне скандала он снова отправился в Россию и посетил Санкт-Петербург.