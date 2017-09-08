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Военные Эстонии и НАТО проведут совместное тактическое учение: дорожное движение может быть ограничего

Rus.Postimees.ee
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Военные учения. Иллюстративное фото. | ФОТО: Martin Ilustrumm

Очередные совместные тактические учения эстонских и натовских военных "Пыхьяконн" пройдут в следующие три дня в Ляэне-Вируском и Ида-Вируском уездах Эстонии.

В этот раз в ежегодных маневрах наряду с военными из Литвы, Великобритании и США впервые примут участие союзники из Франции, Канады и Латвии, сообщает rus.err.ee.

На учениях будет отрабатываться оборона от инсценированного военного вторжения со стороны восточной границы вдоль вирумааского участка Петербургского шоссе. В связи с учениями дорожное движение может быть частично ограничено.

В маневрах "Пыхьяконн", которые проводятся дружинниками Кайтселийта с 2012 года, будет задействована также бронетехника.

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