Военные Эстонии и НАТО проведут совместное тактическое учение: дорожное движение может быть ограничего

В этот раз в ежегодных маневрах наряду с военными из Литвы, Великобритании и США впервые примут участие союзники из Франции, Канады и Латвии, сообщает rus.err.ee.

На учениях будет отрабатываться оборона от инсценированного военного вторжения со стороны восточной границы вдоль вирумааского участка Петербургского шоссе. В связи с учениями дорожное движение может быть частично ограничено.

В маневрах "Пыхьяконн", которые проводятся дружинниками Кайтселийта с 2012 года, будет задействована также бронетехника.