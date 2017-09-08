Галерея: в списке кандидатов в Таллиннское горсобрание Центристская партия оказалась выше союза Сависаара

Жеребьевка производилась сначала среди партий и избирательных союзов, а затем среди независимых кандидатов, пишет rus.err.ee.

В итоге первый номер достался партии Союзу Отечества и Res Publica (IRL), второй - избирательному союзу "Город-метро", третий - Центристской партии, четвертый - Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), пятый - Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), шестой - Социал-демократической партии (СДП), седьмой - Союзу Сависаара и "Делового Таллинна", восьмой - Партии реформ, девятый - избирательному союзу "Гражданин свободного Таллинна", десятый - избирательному союзу "Международные и местные голоса во имя цветущего будущего Таллинна", 11-й - партии "Зеленые Эстонии", 12-й - избирательному союзу "НАШ Таллинн", 13-й - избирательному союзу "Движение за выживание Эстонии".

Независимые кандидаты пойдут на выборы в таком порядке: Хендрик Тийдо, Альмар Глущенко, Кристер Киви, Хендрик Мелдер, Воотеле Вахер, Рамид Нифталиев, Евгений Соотс, Ильмар Ибрагимов.