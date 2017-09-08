Обескураженная жительница Эстонии: я случайно узнала, что баллотируюсь на местных выборах. Что происходит?

«Я подумала, господи боже! Мне 82 года, куда это я еще баллотируюсь?» - удивлению Сильвии не было предела, когда она услышала, что ее заявление было зарегистрировано в избирательной комиссии.

Зейго вспомнила, что какое-то время назад, когда она была в дневном центре для пожилых, она поставила свою подпись на какую-то бумажку. «Нас там было пятеро. Все дамы моего возраста. Вдруг нам сунули какие-то бумаги, чтобы мы их подписали», - вспоминает она.

«У меня и очков с собой не было, так что я даже не могла прочитать, что там было написано. За Лилли Рийвеси, которая старше меня на год и тоже попала в этот список, вообще поставил подпись кто-то другой, потому что она была без очков и не могла сделать это сама», - добавила Зейго.

Кто собирал подписи у пожилых дам, Зейго рассказать не решилась. «Будет большая беда, если я назову имя этого человека», - сказала она.

Когда репортер Tartu Postimees спросил, был ли там Пеэтер Эрнитс, Зейго промолчала и после паузы сказала, что ни подтверждает этого, ни опровергает.

Сразу после того, как Сильвия узнала, что попала в избирательный список Центристской партии, она попросила убрать оттуда свое имя.

«Заявление я порвала, как только получила его обратно», - сказала она. По ее данным, и остальные пожилые дамы, которые тогда поставили подписи под непонятными для них заявлениями, отозвали их назад.

«Это стариковская глупость, что я позволила себя так обмануть. Мой старший сын все время говорит: читай, что подписываешь», - качает головой Сильвия.

Tartu Postimees попытался взять комментарий Пеэтера Эрнитса, но он до сих пор не ответил на телефонные звонки.

Ранее Tartu Postimees сообщал, что при регистрации избирательных списков в волости Камбья выяснилось, что в список Центристской партии попало большое количество граждан, которые не знали ничего о том, что они баллотируются.

Сомнительные заявления обнаружил председатель избирательной комиссии волости Камбья Реэт Киуру.

«Я увидел в списках, переданных Центристской партией, заявление, написанное двумя разными почерками, а под заявлением поставил подпись пожилой господин, слепой на один глаз и, насколько мне известно, неспособный вообще заполнять подобные заявления», - рассказал Киуру, который немедленно связался с пожилым господином.

В ходе телефонного разговора выяснилось, что тот ничего не знает о том, что является кандидатом на предстоящих выборах.

По волости тем временем поползли слухи о фальшивых заявлениях.

Возникновение этих заявлений связывают с агитационной работой руководителя округа Центристской партии в Тартумаа Пеэтера Эрнитса, который якобы был замечен в том, что собирал у пожилых подписи для заявлений. Сам Эрнитс отрицает подтасовку заявлений, утверждая, что каждый подписавшийся знал, о каком заявлении идет речь.

«5 сентября Центристская партия представила список на выборы в волостное собрание Камбья, включающий 22 имени. Сейчас в списке осталось только 14 имен», - добавил Киуру.

Те, кто считают, что попали в избирательный список против своего желания, еще могут сегодня и завтра отозвать заявления. Для этого необходимо обратиться в избирательную комиссию Камбья.