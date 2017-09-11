Рийгикогу возвращается к работе после летних каникул

На открытии осенней сессии Рийгикогу с напутствиями к депутатам выступят спикер парламента Эйки Нестор и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Сразу после этого премьер-министру Юри Ратасу предстоит ответить на запросы оппозиции. Один из них касается выездного заседания правительства, которое в мае этого года прошло в Брюсселе. Депутаты-реформисты усомнились в том, что решения, которые кабинет принял в Бельгии, могут быть правомочными, пишет rus.err.ee.

Осенняя сессия Рийгикогу продлится до второй половины декабря.

Как обычно осенью одним из наиболее важных вызовов для депутатов остается обсуждение госбюджета.