Рийгикогу возвращается к работе после летних каникул
11 сентября 2017 г., 08:58
После летних каникул депутаты 13 созыва парламента в понедельник, 11 сентября, возвращаются на работу.
На открытии осенней сессии Рийгикогу с напутствиями к депутатам выступят спикер парламента Эйки Нестор и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Сразу после этого премьер-министру Юри Ратасу предстоит ответить на запросы оппозиции. Один из них касается выездного заседания правительства, которое в мае этого года прошло в Брюсселе. Депутаты-реформисты усомнились в том, что решения, которые кабинет принял в Бельгии, могут быть правомочными, пишет rus.err.ee.
Осенняя сессия Рийгикогу продлится до второй половины декабря.
Как обычно осенью одним из наиболее важных вызовов для депутатов остается обсуждение госбюджета.