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Процесс Сависаара: Прийт Тообал отказался давать показания в суде

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BNS
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Вызванный во вторник в Харьюский уездный суд для дачи показаний на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара бывший генсек партии Прийт Тообал отказался давать показания.

Тообад заявил, что отказывается давать показания. Он сказал, что, хотя ему и не было предъявлено подозрений в рамках дела, он, согласно конституции, имеет право отказаться от дачи показаний. «В дальнейшем мои высказывания могут использованы против меня. В рамках предварительного следствия я также не давал показаний», - сказал Тообал.

Прокурор заявил, что суд должен выяснить, при каких обстоятельствах Тообал не хочет давать показания. Прокурор также спросил, о каком периоде Тообал не хочет давать показания, а Тообал ответил, что не намерен давать показания ни по одному из эпизодов обвинения.

Вслед за этим Тообалу разрешили покинуть зал суда.

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