В Эстонию из Финляндии доставили насильников и наркопреступника для отбывания тюремного срока
12 сентября 2017 г., 11:34
По данным Министерства юстиции, в этом году в Эстонию из Финляндии для отбывания наказания доставили трех человек.
По словам пресс-секретаря министерства, все трое являются эстонскими гражданами.
Лица, доставленные из Финляндии для дальнейшего отбывания наказания в эстонской тюрьме, осуждены за тяжелое наркопреступление, сексуальное насилие над ребенком при отягчающих обстоятельствах и изнасилование.