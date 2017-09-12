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В Эстонию из Финляндии доставили насильников и наркопреступника для отбывания тюремного срока

BNS
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Тюрьма. Иллюстративное фото. | ФОТО: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

По данным Министерства юстиции, в этом году в Эстонию из Финляндии для отбывания наказания доставили трех человек.

По словам пресс-секретаря министерства, все трое являются эстонскими гражданами.

Лица, доставленные из Финляндии для дальнейшего отбывания наказания в эстонской тюрьме, осуждены за тяжелое наркопреступление, сексуальное насилие над ребенком при отягчающих обстоятельствах и изнасилование.

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