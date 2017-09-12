В Бельгии мэра города нашли на кладбище с перерезанным горлом

Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.

Альфред Гаденн. Фото: wikipedia

Также отмечается, что дело поручено расследовать местным правоохранительным органам, а не национальной антитеррористической службе.

Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.

Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix