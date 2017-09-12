Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Бельгии мэра города нашли на кладбище с перерезанным горлом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
В Бельгии мэра города нашли на кладбище с перерезанным горлом. | ФОТО: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix

Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RTBF.

Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.

Альфред Гаденн. Фото: wikipedia

Также отмечается, что дело поручено расследовать местным правоохранительным органам, а не национальной антитеррористической службе.

Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.

Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix

Наверх