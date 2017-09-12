В Бельгии мэра города нашли на кладбище с перерезанным горлом

Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RTBF.
Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.
Альфред Гаденн. Фото: wikipedia
Также отмечается, что дело поручено расследовать местным правоохранительным органам, а не национальной антитеррористической службе.
Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.
Вблизи места убийства. Фото: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix
J'apprends avec effroi le décès brutal d'Alfred Gadenne. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches.— Charles Michel (@CharlesMichel) September 11, 2017