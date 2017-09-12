Полиция расследует жестокое убийство собаки

Слезы не могут сдержать ни Ирина, ни Александр: супруги нежданно-негаданно потеряли в минувшее воскресенье утром своего домашнего любимца - большого белого Амадеуса самоедской породы. Парень был в расцвете собачьих сил - без малого восьми лет от роду. По Мадису, как любя звали его хозяева, теперь явно скучают, потеряв аппетит, и два оставшихся на дворе четвероногих друга породы чау-чау. Супруги говорят, что активный и жизнерадостный Мадис был явным лидером большой компании.

В воскреснье утром, где-то после семи часов, Ирина как всегда пошла выгулять собак в лес через дорогу - они живут в огороженном особняке на курортной улице Метса. Однако Амадеус, по рассказу хозяйки, сбежал за соседской сукой и пропал из поля зрения. Его попытались найти, но поначалу безрезультатно. Очень похоже, что основной инстинкт привел пса на территорию дома хозяина его, Мадиса, четвероногой подруги на смежной улице Мяэ. Сегодня Ирина и Александр уже абсолютно уверены, что тот мужчина сперва избил их собаку, а потом чем-то пырнул в район шеи, чуть ниже лопатки.

После получения смертельной раны Амадеус, видимо, кинулся прочь. Он пролез под воротами чужого участка, оставив на их досках клочья белой шерсти - она и сегодня там. Теряя по пути кровь, пес поковылял в сторону хозяйского дома. Весь его путь тем же утром проследили по пятнам крови на камнях, асфальте, траве. До дома пес дойти не смог и умер, отползя за кусты на противоположной стороне улицы Метса.

Соседские женщины нашли его там мертвым и окровавленным. Сам Александр коснулся уже коченеющего тела своего любимца примерно в 10.05.

Ошарашенные хозяева поначалу решили, что Мадиса сбила машина. Однако, как рассказывают Александр и Ирина, прибывшие по вызову патрульные полицейские по характеру раны определи, что это все же убийство - собаку чем-то проткнули. Затем по следам крови полицейские точнее определили участок дома, откуда пес шел умирать.

"Свидетели-соседи слышали, что сначала он (предполагаемый мучитель собаки. - И.С.) бил его, а потом раздался душераздирающий визг, когда он проткнул его чем-то", - это супруги сами, не дожидаясь следователей, уже в воскресенье провели быстрое расследование и опросили людей.

С якобы причастным к убийству соседом они поговорили тоже сразу же, засняв общение с ним. Ирина показывает видеоролик на своем смартфоне: мужчина в кадре что-то делает с забором своего участка и в ответ на эмоциональные обвинения женщины за кадром утверждает, что не убивал пса, а только прогонял бегающих собак со своей территории.

Корреспонденту Rus.Postimees не удалось застать этого хозяина дома по улице Мяэ и поговорить с ним непосредственно.