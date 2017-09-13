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Михаил Саакашвили внезапно исчез из гостиницы во Львове

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Rus.Postimees.ee
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Михаил Саакашвили. | ФОТО: YURI DYACHYSHYN/AFP

Михаил Саакашвили среди ночи выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове.

Еще вечером в фойе гостиницы, где Саакашвили снимал номер, было людно: там находились охранники экс-главы администрации Одесской области и его соратники, пишет Gazeta.ua и ТСН.

Позже все они вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие авто. Поехали в неизвестном направлении.

Несколько охранников Саакашвили остались внутри. Заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако впоследствии из лифта внезапно вышел Саакашвили и покинул гостиницу. Охранники ответили, что политик поехал по делам.

Через некоторое время микроавтобус вернулся к гостинице. Делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники гостиницы замечают, что политик не возвращался.

Адвокат Саакашвили заявил, что не знает, где находится его клиент. Предположил, что тот мог поехать в Черновцы. Источники в правоохранительных органах говорят, что политик пределы области не покидал.

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