Михаил Саакашвили внезапно исчез из гостиницы во Львове

Еще вечером в фойе гостиницы, где Саакашвили снимал номер, было людно: там находились охранники экс-главы администрации Одесской области и его соратники, пишет Gazeta.ua и ТСН.

Позже все они вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие авто. Поехали в неизвестном направлении.

Несколько охранников Саакашвили остались внутри. Заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако впоследствии из лифта внезапно вышел Саакашвили и покинул гостиницу. Охранники ответили, что политик поехал по делам.

Через некоторое время микроавтобус вернулся к гостинице. Делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники гостиницы замечают, что политик не возвращался.

Адвокат Саакашвили заявил, что не знает, где находится его клиент. Предположил, что тот мог поехать в Черновцы. Источники в правоохранительных органах говорят, что политик пределы области не покидал.