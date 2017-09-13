Ольгу Иванову не стали исключать из фракции
13 сентября 2017 г., 13:33
Исключенная из Центристской партии Ольга Иванова останется членом парламентской фракции центристов. Такое решение в среду, 13 сентября, приняли коллеги Ивановой по фракции.
Информацию об этом корреспонденту портала Rus.ERR подтвердил член центристской фракции в Рийгикогу Мартин Репинский.
Накануне парламентарии Оудеки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лауль призвали лидера центристов Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из партии Ольги Ивановой и еще порядка 30 центристов, которые решили не баллотироваться на местных выборах в рядах партии.
По словам Туус-Лауль, Ивановой следовало бы разрешить оставаться и членом фракции.