Машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В пятницу в 12.13 в Харьюмаа, в поселке Хаабнеэме на Рандвере-теэ машина Toyota Avensis, за рулем которой был 46-летний мужчина, сбила переходящего по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнего мальчика. Пострадавший ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Рано утром в 5.46 в Тартумаа на 145-ом км шоссе Йыхви-Тарту-Валга автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была 47-летняя женщина, сбил выбежавшего на дорогу лося, который умер на месте. Пострадавший водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 18.04 в Таллинне возле дома по адресу Пярнуское шоссе, 76 велосипедист — 36-летний мужчина — сбил переходящую дорогу в неположенном месте 66-летнюю женщину. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Поздно вечером в 21.49 в Таллиннее возле Таммсааре-теэ, 104А водитель Mercedes-Benz C200 — 37-летний мужчина - не остановился на запрещающий цвет светофора перед стоп-линией, продолжил движение и врезался в поворачивающую налево машину Škoda Octavia, за рулем которой был 27-летний мужчина. Пострадавшую 28-летнюю пассажирку Škoda Octavia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.