Украинские военные сообщили о падении российского беспилотника в Донбассе

Пресс-центр АТО утверждает, что беспилотник - "Орлан-10", который производят в России, пишет Newsru.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы", - цитирует "Интерфакс".

По данным украинской стороны, "Орлан-10" собирает российское предприятие "Специальный технологический центр". На сайте СТЦ модель не указана. На фотографиях беспилотника видны некоторые надписи на русском языке, отмечает "Дождь".

По мнению штаба АТО, беспилотник свидетельствует об участии России в войне против Украины и поставках боевикам непризнанных республик со стороны РФ.

Россия категорически отрицает вмешательство в военные действия на юго-востоке Украины.