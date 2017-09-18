История одного кредита: мужчина чуть не продал квартиру за «хлеб с маслом»

Чтобы человек получил необходимую сумму денег, он должен продать предприятию свою недвижимость по кадастровой стоимости. Позже он может ее вернуть, заплатив компании сумму в три раза больше. Если плательщик запаздывает - рискует потерять недвижимость насовсем. В свою очередь предприятие использует данную ситуацию, в которой ответственные органы не контролируют первую часть сделки.

У одного жителя Латвии были финансовые проблемы. Как раз в этот момент он получил по электронной почте письмо от небанковского кредитора «Latvijas Hipotēka». Его заинтересовало предложение и в скором времени он сидел за столом в офисе компании в Риге.

О пережитом журналистам «de facto» рассказала его родственница, которая пожелала остаться анонимной (в связи с этим, все упомянутые расчеты будут иллюстративными, однако, «de facto» убедились в правдивости информации).

Кроме того, инцидент выявил использование хитрости новыми кредиторами, что предполагает зарабатывание денег за счет наиболее уязвимой части общества или даже возможного мошенничества.

«Он обращался в другие банки. Ему отказали. Он погряз в долгах и хотел объединить все свои долги в одном учреждении. Предлагаемая сумма кредита была столько, сколько ему было нужно. Она не было сравнительно большой », - рассказывает родственница бывшего клиента «Latvijas Hipotēka».

У мужчины была квартира. Ее кадастровая стоимость – примерно 8 000 евро. Рыночная стоимость квартиры, вероятно, еще больше. Тем не менее мужчине нужны были 4000 евро - за такую сумму предприятие «Latvijas Hipotēka» и купило у него квартиру. В тот же момент и был заключил договор Финансового лизинга о том, что выплатив в течение десяти лет трехкратную стоимость квартиры (примерно 12 000 евро), у мужчины будет возможность вернуть недвижимость.

Все это время оплачивая арендную плату за когда-то принадлежащую себе квартиру. Мужчина мог потерять свою недвижимость, например, если бы задолжал платеж более, чем на два месяца, или за несоблюдение одного из условий договора. "Он продал свою квартиру за "хлеб с маслом"» - рассказывает женщина.

В итоге мужчина, обратившись к адвокату, расторг договор и получил назад свое имущество. Однако не у всех есть родственники, способные оплатить дополнительные расходы. «Я здесь вижу последствия уголовного права – мошенничество. Стоит добавить, что они ориентируются на публику, которым крупные банки не дают кредиты из-за плохой кредитной истории, или отсутствия необходимого дохода», - поясняет присяжный адвокат Алдис Лиепиньш.

Владельцы этого предприятия - Эдгар Талумс и Никита Гончаров – молодые, симпатичные мужчины. Ни один из них не согласился на интервью с «de facto», написав: «Пришлите, пожалуйста, свои вопросы. С радостью ответим письменно».

Однако вместо ответа журналисты «de facto» получили длинное письмо от «Latvijas Hipotēkas», в котором было указано, что 90% платежей клиентов осуществлялись без задержек.