Сенат США одобрил план выделения Украине 500 млн долларов на оборону

"Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства", - сообщил украинский лидер, слова которого цитирует портал Newsru.com.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", отметил Порошенко.

Американский сенат в понедельник вечером одобрил законопроект, в котором предусмотрено выделение около 700 миллиардов долларов на оборону США. В законопроекте содержатся пункты о военной поддержке Украины и о лечении раненых украинских солдат в военных учреждениях США.

Ранее, выступая в военной академии Уэст Пойнт в США, Порошенко заявил, что Украина ценит тот факт, что Соединенные Штаты стоят с Киевом "плечом к плечу в нашей борьбе".