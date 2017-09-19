СМИ: эстонские основатели Transferwise продадут акции предприятия за миллионы

Компания, основанная шесть лет назад, запустила очередной тур по привлечению денег, в результате которого стоимость предприятия должна вырасти до 1,6 млрд долларов. Одним из шагов для привлечения инвестиций, согласно планам двух основателей, станет продажа части акций.

По оценке Sky News, новые инвесторы хотят, чтобы прежние инвесторы, акционеры и работника продали в общей сложности 20 процентов акций предприятия.

У Кяэрманна и Хинрикуса, по данным СМИ, 40 процентов акций предприятия. Таким образом, стоимость их пакета акций составляет вместе почти 600 млн долларов.