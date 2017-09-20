ОЭСР не поддерживает план Эстонии по снижению подоходного налога для выплачивающих дивиденды предприятий

Намеченное снижение подоходного налога до 14 процентов распределенных дивидендов в том случае, если компания выплачивала дивиденды не менее трех лет подряд, не будет иметь ни одного положительного результата с точки зрения увеличения инвестиций отечественных предприятий, поскольку реинвестированная прибыль уже не облагается налогом, сообщается в рапорте ОЭСР по экономике Эстонии.

Кроме того, новое изменение усложнит налоговую систему и ужесточит условия для начинающих предприятий, отмечается в рапорте.

По оценке ОЭСР в результате изменения налоговые поступления Эстонии ненадолго вырастут, поскольку это мотивирует предприятия распределять свою прибыль, но в продолжительной перспективе поступления сократятся.

ОЭСР каждые два года составляет по каждой стране-члену основательные экономические анализы. Рапорт включает оценку экономических перспектив и содержит рекомендации для страны в сфере экономической политики. ОЭСР — основанная в 1961 международная организация, целью которой является поощрение политики, улучшающей экономическое и социальное благополучие людей. В организации состоит 35 членов, Эстония является членом ОЭСР с 2010 года.