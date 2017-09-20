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Осторожнее на поворотах: дождь размыл дороги на юге Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Размытая дорога. | ФОТО: Kristjan Teedema

Департамент шоссейных дорог предупреждает: из-за обильных дождей грунтовые дороги в Южной Эстонии стали труднопроходимыми.

Последние несколько дней в Пыльвамаа, Валгамаа и Вырумаа шли дожди, в результате которых многие грунтовые дороги сейчас могут быть труднопроходимыми, сообщил в понедельник пресс-секретарь Департамента шоссейных дорог.

Некоторые дороги могут быть размыты.

«Поскольку состояние гравийных дорог ухудшилось из-за продолжительных дождей, мы напоминаем участникам движения, что необходимо выбирать правильную скорость в соответствии  с дорожными условиями и быть внимательными за рулем», - сказал глава отдела обслуживания Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Вальт.

Партнеры Департамента шоссейных дорог пометят и ликвидируют проблемные места, но для восстановления грунтовых дорог придется дождаться, когда они подсохнут.

Если вы заметите необозначенные размытые участки на дорогах, сообщите об этом по телефону 1510.

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