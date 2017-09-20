Осторожнее на поворотах: дождь размыл дороги на юге Эстонии

Последние несколько дней в Пыльвамаа, Валгамаа и Вырумаа шли дожди, в результате которых многие грунтовые дороги сейчас могут быть труднопроходимыми, сообщил в понедельник пресс-секретарь Департамента шоссейных дорог.

Некоторые дороги могут быть размыты.

«Поскольку состояние гравийных дорог ухудшилось из-за продолжительных дождей, мы напоминаем участникам движения, что необходимо выбирать правильную скорость в соответствии с дорожными условиями и быть внимательными за рулем», - сказал глава отдела обслуживания Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Вальт.

Партнеры Департамента шоссейных дорог пометят и ликвидируют проблемные места, но для восстановления грунтовых дорог придется дождаться, когда они подсохнут.

Если вы заметите необозначенные размытые участки на дорогах, сообщите об этом по телефону 1510.