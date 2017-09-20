Умерла поэтесса и прозаик Эне Михкельсон

Она дебютировала как литератор в 1967 году. Первый сборник ее стихов вышел в 1978 году, пишет Rus.ERR со ссылкой на портал ERR Kultuur.

Михкельсон - автор 13 сборников стихов, четырех романов, ряда коротких рассказов, очерков и критических статей. Основные темы литературных произведений Эне Михкельсон - эстонская мифология, история родной страны и самоидентичность.