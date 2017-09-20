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Умерла поэтесса и прозаик Эне Михкельсон

Rus.Postimees.ee
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Эне Михкельсон. | ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В среду, 20 сентября, после тяжелой болезни на 73-м году жизни скончалась поэтесса и прозаик Эне Михкельсон.

Она дебютировала как литератор в 1967 году. Первый сборник ее стихов вышел в 1978 году, пишет Rus.ERR со ссылкой на портал ERR Kultuur.

Михкельсон - автор 13 сборников стихов, четырех романов, ряда коротких рассказов, очерков и критических статей. Основные темы литературных произведений Эне Михкельсон - эстонская мифология, история родной страны и самоидентичность.

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