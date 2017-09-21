Фото: в Кохтла-Ярве образовалась загадочная глубокая яма

По описанию газеты, размер ямы - примерно три на четыре метра, и она появилась на газоне в 50 метрах к югу от кохтла-ярвеской главной улицы Ярвекюла-теэ и менее чем в ста метрах от дома спорта.

Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Юрий Блинов рассказал, что еще во вторник утром этой ямы точно не было. Ее заметил, выглянув в окно дома спорта примерно в половине второго дня, кохтла-ярвеский спортивный активист и почетный гражданин города Ильмар Талусте. «Смотрел, что это за черная штука там появилась? Мы пошли посмотреть и увидели, что почва провалилась на глубину до трех метров», - рассказал он. Возле ямы вскоре установили два предупреждающих знака.

Талусте полагает, что обвалился штрек бывшей шахты, тем более что провалы почвы случались вблизи дома спорта и прежде. Например, лет двадцать назад грунт провалился на асфальтированных теннисных площадках за домом спорта. Борозда шириной и глубиной примерно в метр и длиной в несколько десятков метров прошла тогда по диагонали через площадку, сделав ее непригодной для использования.

Один хорошо знающий недра Ида-Вирумаа геолог сказал «Северному побережью», что на основании первоначального осмотра нельзя все же назвать причину провала. «Он может быть вызван разными вещами. Если бы речь шла о штреке, то провал был бы равномерный, а он тут конусообразный», - сказал геолог, добавив, что это может быть также как место входа в шахту, так и подвал какого-нибудь бывшего тут строения. Возможно, что в этом месте когда-то раньше что-то копали, а теперь дождевые воды размыли материал-наполнитель.

Геолог посоветовал Кохтла-Ярвеской горуправе поточнее изучить по старым картам, что располагалось в месте провала раньше в разное время. На основании этого можно будет также оценить, возможны ли еще подобные инциденты и что следует предпринять для их предотвращения.