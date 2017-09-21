Результаты расследования: игровая комната не виновата в том, что ребенок сломал руку

Все в норме, девочка в гипсе

Историю маленькой девочки из Тарту, которая 2 сентября отмечала с родителями и друзьями приближающийся день рождения и начало своей школьной жизни, Rus.Postimees рассказал 8 сентября. Коротко: праздник уже заканчивался, мать отвлеклась, чтобы помыть посуду, а девочка прыгала на батуте одна. Неожиданно ребенок закричал, и мать бросилась к дочери. Оказалось, что девочка поскользнулась и вылетела с батута, придавив руку собственным телом.

По словам матери, причиной несчастного случая стала ошибка владельцев игровой комнаты, которые установили защитные сетки только с трех сторон батута, а четвертая была открыта. В итоге маленькая девочка на месяц оказалась гипсе, а руководство игровой комнаты представило редакции акты проверки, в которых было сказано, что в мае 2016 года в Metsapere Mängumaa были соблюдены все технические нормы и учтены требования к безопасности. Также нам объяснили, что мать была в курсе, что во время праздника гостям никто мешать не будет, а за безопасность детей отвечают взрослые.

Расследованием этого инцидента занялся Департамент защиты прав потребителя, который и пришел к выводу, что игровая комната не виновата, а все требования соблюдены. Департамент технического надзора вообще не стал вмешиваться в это дело, по крайней мере, до того, как специалисты в области защиты потребителей проверят аттракционы.

Детей можно застраховать

Подобные ситуации возникают часто, но многих проблем можно было бы избежать, если бы игровые комнаты имели для своих посетителей страховку от несчастного случая. Это очень похоже на страховки, которые по умолчанию имеют пассажиры автобусов дальнего следования или самолетов: плата за страховку включена в стоимость билета и в случае каких-то несчастий гарантируют пострадавшему определенную компенсацию.

Мы поинтересовались, что конкретно даст такая страховка, если дети в Эстонии в любом случае лечатся за счет Больничной кассы.

Представитель страхового общества Gjensidige Армен Каспаров объяснил, что компенсация по страховке от несчастного случая выплачивается при временном или частичном нарушении здоровья, а также в случае смерти. Ее не заплатят при обычных заболеваниях: главное условие – возникновение несчастного случая. Однако наличие такой страховки дает пострадавшему и его семье возможность сосредоточиться на лечении, не беспокоясь о повседневных расходах: человек может обратиться к частному врачу или пройти курс восстановительного лечения, которое в нашей стране платное для всех вне зависимости от возраста и наличия страховки БК.

Кроме того, если у ребенка, например, перелом и он не может ходить в школу, родитель будет вынужден сидеть с ним дома: «При наличии страховки компенсацию можно использовать на оплату работы опекуна или как суточные – деньги по страховке выплачиваются на основании больничного листа родителя. Если ребенок долго не был в школе, может возникнуть потребность в репетиторах, что тоже повлечет дополнительные расходы, и тут тоже может помочь страховка».