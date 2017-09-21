Результаты расследования: игровая комната не виновата в том, что ребенок сломал руку

Мать девочки, сломавшей руку на батуте в игровой комнате Metsapere Mängumaa в Тарту, получила ответ на свое обращение в Департамент защиты прав потребителя. Ей сообщили, что аттракционы детского комплекса были проверены, но не было выявлено ни несоответствия нормам, ни упущений в безопасности. Ребенок сломал руку случайно, а мать, которая остается при своем мнении и считает, что батут был недостаточно защищен, если желает, может обращаться в суд. Возможно, там она сможет добиться выплаты компенсации за нанесенный ей и ребенку ущерб.
Все в норме, девочка в гипсе
Историю маленькой девочки из Тарту, которая 2 сентября отмечала с родителями и друзьями приближающийся день рождения и начало своей школьной жизни, Rus.Postimees рассказал 8 сентября. Коротко: праздник уже заканчивался, мать отвлеклась, чтобы помыть посуду, а девочка прыгала на батуте одна. Неожиданно ребенок закричал, и мать бросилась к дочери. Оказалось, что девочка поскользнулась и вылетела с батута, придавив руку собственным телом.
По словам матери, причиной несчастного случая стала ошибка владельцев игровой комнаты, которые установили защитные сетки только с трех сторон батута, а четвертая была открыта. В итоге маленькая девочка на месяц оказалась гипсе, а руководство игровой комнаты представило редакции акты проверки, в которых было сказано, что в мае 2016 года в Metsapere Mängumaa были соблюдены все технические нормы и учтены требования к безопасности. Также нам объяснили, что мать была в курсе, что во время праздника гостям никто мешать не будет, а за безопасность детей отвечают взрослые.
Расследованием этого инцидента занялся Департамент защиты прав потребителя, который и пришел к выводу, что игровая комната не виновата, а все требования соблюдены. Департамент технического надзора вообще не стал вмешиваться в это дело, по крайней мере, до того, как специалисты в области защиты потребителей проверят аттракционы.
Детей можно застраховать
Подобные ситуации возникают часто, но многих проблем можно было бы избежать, если бы игровые комнаты имели для своих посетителей страховку от несчастного случая. Это очень похоже на страховки, которые по умолчанию имеют пассажиры автобусов дальнего следования или самолетов: плата за страховку включена в стоимость билета и в случае каких-то несчастий гарантируют пострадавшему определенную компенсацию.
Мы поинтересовались, что конкретно даст такая страховка, если дети в Эстонии в любом случае лечатся за счет Больничной кассы.
Представитель страхового общества Gjensidige Армен Каспаров объяснил, что компенсация по страховке от несчастного случая выплачивается при временном или частичном нарушении здоровья, а также в случае смерти. Ее не заплатят при обычных заболеваниях: главное условие – возникновение несчастного случая. Однако наличие такой страховки дает пострадавшему и его семье возможность сосредоточиться на лечении, не беспокоясь о повседневных расходах: человек может обратиться к частному врачу или пройти курс восстановительного лечения, которое в нашей стране платное для всех вне зависимости от возраста и наличия страховки БК.
Кроме того, если у ребенка, например, перелом и он не может ходить в школу, родитель будет вынужден сидеть с ним дома: «При наличии страховки компенсацию можно использовать на оплату работы опекуна или как суточные – деньги по страховке выплачиваются на основании больничного листа родителя. Если ребенок долго не был в школе, может возникнуть потребность в репетиторах, что тоже повлечет дополнительные расходы, и тут тоже может помочь страховка».
Кроме того, если с ребенком произойдет серьезный несчастный случай, в результате которого он останется инвалидом, страховка покроет все возникшие от изменения жизненной среды расходы, а также траты на вспомогательные средства (пандус, инвалидная коляска, специальная кровать и так далее).
Нас заинтересовало, как сильно может увеличиться стоимость билета в игровую комнату, если в нее будет включена и страховка? «Сказать, насколько наличие страховки увеличит стоимость билета в игровую комнату однозначно невозможно, - объяснил Каспаров. - Страховой взнос формируется в зависимости от количества посетителей в течение года, а также от вероятности возникновения страхового случая. Например, плата за один день соревнований по опасному виду спорта составляет 0,5 евро с участника».
Тема очень актуальна!
Для получения объективной картины мы обратились и в другие крупные страховые общества страны. В числе прочего, мы хотели знать, насколько такая страховка популярна и есть ли в ней смысл?
По словам руководителя группы личных ущербов IF Kindlustus Кадри Пуна, каждый год регистрируется пара десятков несчастных случаев, когда дети получают травмы на батутах. Больше всего несчастных случаев происходит на батутах, установленных во дворах, и их количество заметно растет в летний период.
Согласно той же статистике, чаще всего, прыгая на батутах, дети травмируют ключицы, голеностопы и зубы: «О мелких повреждениях страховым компаниям обычно не сообщают. А самым тяжелым несчастным случаем на батуте, о котором сообщила IF, был перелом шеи».
По словам Пуна, самой большой группой риска являются подростки 10-14 лет, которые пытаются делать сальто и различные трюки. Она отметила, что с большей долей вероятности несчастье произойдет в той ситуации, когда на батуте одновременно прыгают несколько человек и нет защитной сетки: «На батуте нельзя прыгать с кем-то. Когда одновременно прыгают люди разного веса, может возникнуть опасная ситуация: например, ребенок может запросто вылететь с батута, возрастает и риск получить более тяжелые травмы после падения».
Очень велика опасность, если ребенок прыгает на батуте с конфетой на палочке во рту или жуя что-то.
Говоря о страховке, Пуна объяснила, что в IF есть страховка от несчастного случая, которая в случае травмы застрахованного ребенка предлагает единоразовую компенсацию. Но речь скорее идет о личном или семейном страховании, а не о страховке, предлагаемой какой-то детской игровой комнатой вместе с билетом на аттракционы.
Интерес был, но сотрудничества нет
Аналогичная ситуация и в ERGO, руководитель по связям с общественностью которого Анника Лойгу уточнила, что их фирма страховок батутным центрам не предлагает, но подумать о будущем детей, которые только начинают свой жизненный путь, стоит родителям. «Страхование детей от несчастного случая является очень важным, поскольку, к сожалению, с детьми таких случаев происходит больше: как при прыжках на батуте, так и при занятиях спортом или просто по дороге в школу».
Представитель Salva Лийзи Трейер ответила на запрос портала, что они предлагают клиентам страховку от несчастного случая, которая распространяется и на происшествия на батутах, если они происходят в игровых комнатах и тематических парках. «Наша страховая статистика показывает, что несчастные случаи с детьми и подростками в летнее время прежде всего связаны с прыжками на батутах, катанием на рулах и велосипедах или же во время игр на улице. С началом учебного года и сезона тренировок обычно происходит изменение и в характере травм, которые получают дети, а также частота их получения: чаще встречаются травмы, которые получены в процессе игры с мячом или во время групповых тренировок».
А вот с заключением страховых договоров с частными предприятиями, предлагающими детям возможность физической активности, не густо и у ERGO: «Центры досуга детей и спортивные клубы были заинтересованы в сотрудничестве по страхованию от несчастных случаев, но ни одна игровая комната к нам с подобным вопросом не обращалась. Salva не сотрудничает с детскими спортивными лагерями и спортивными клубами».