Комиссия Рийгикогу не поддержала проект EKRE прервать ратификацию пограндоговора с Россией

Об этом сообщил председатель комиссии Марко Михкельсон, по словам которого комиссия в четверг шестью голосами против одного решила не поддерживать проект. Как сказал Михкельсон, за проект проголосовал только представитель EKRE.

Проект будет рассматриваться в большом зале Рийгикогу 17 октября.

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) Рийгикогу 1 июня этого года подала законопроект о прекращении процесса ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией и отзыве подписи Эстонии под договором.

Передавший проект Яак Мадисон сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку Россия за последние три года не совершила ни одного шага для ратификации договора, сообщил тогда же пресс-секретарь фракции.

«Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы. В том, что целенаправленные попытки раздуть конфликт продолжаются, мы в последний раз смогли убедиться в конце мая, когда Россия сообщила о высылке нескольких эстонских дипломатов», - сказал Мадисон.

По его словам, следует приостановить ратификацию пограничного договора, поскольку так называемый «пакт Паэта-Лаврова» легализует продолжающуюся оккупацию РФ на территории Эстонии без малейшей компенсации отданных Эстонией территорий.

«Ратификация пограничного договора в нынешнем виде подвергла бы сомнению и преемственность Тартуского мирного договора. Напоминаем, что Россия отозвала свою подпись с заключенного в 2005 году пограничного договора, поскольку не была согласна с отсылкой к Тартускому мирному договору и советской оккупации», - сказал Мадисон.

Мадисон отметил, что приостановление ратификации договора создаст новую возможность для проведения переговоров, опирающихся на действие Тартуского мирного договора.