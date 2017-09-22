Анвельт о партнерстве с Нарвой: «К сожалению, из этого ничего не вышло»

Правительство Эстонии 14 сентября решило выделить еще примерно два миллиона евро, чтобы в будущем плавательном бассейне Академии МВД в Нарве удалось сделать восемь тренировочных дорожек. Ранее, минувшим летом, правящие в Нарве центристы отказали академии и МВД в софинансировании будущего строительства той же суммой. Данный отказ вел к тому, что изначально выделенных государством на строительство нарвской учебно-тренировочной базы академии 12,8 миллиона евро хватит на плавательный бассейн лишь с четырьмя 25-метровыми дорожками.

Глава МВД Андрес Анвельт в комментарии «Северному побережью» сказал, что план сделать плавательный бассейн на восемь дорожек, а не на четыре, был изначально и сохранялся все время. Просто поначалу действительно рассчитывали, что город Нарва станет партнером и частично профинансирует строительство. Такая договоренность с городскими властями, как напомнил министр, была достигнута на встрече весной.

«К сожалению, из этого ничего не вышло. Точно не знаю, но, может, у города бюджетные проблемы или какие-то политические терки перед выборами», - предположил министр, предпочитая не вникать в причины отказа самоуправления.

Анвельт сказал, что отказ Нарвы разочаровал, потому что на партнерство с ней рассчитывали, но лично он старается смотреть на это дело прагматично.

По уверению министра, решенное правительством выделение дополнительных двух миллионов евро для будущего нарвского бассейна точно не навредит другим объектам и инвестициям, так как речь в данном случае идет о дополнительных доходах в госбюджете.

«Как жизнь показывает, доходы бюджета сейчас очень хорошие, и прогноз на следующий год положительный, поэтому были сделаны разные решения на дополнительные десятки миллионов евро», - отметил Анвельт.

Министр повторил ранние заявления о том, что для МВД и Академии внутренней обороны очень важно открыть будущий бассейн для всех нарвитян, а не только для учащихся и практикантов. Сам бывший полицейский Анвельт уверен, что бассейн станет важной инвестицией в безопасность и правопорядок в Нарве. «В том самоуправлении, где есть возможности заниматься спортом, у полиции сразу становится меньше работы», - с улыбкой заметил он.

«Во-вторых, бассейн рядом с колледжем лучше привлечет местную молодежь учиться там, потому что они будут тут же, рядом с собой, видеть кадетов. Хотя из Нарвы и вообще Ида-Вирумаа интерес к академии очень большой — почти треть поступающих приходят к нам оттуда. Но все равно, чем больше, тем лучше, тем более что молодежи вообще в Эстонии становится, к сожалению, меньше», - сказал Анвельт.

Ректор Академии МВД Катри Райк в своем комментарии уточнила, что из Ида-Вирумаа приезжают все же не треть, а 20 процентов поступающих, но и это, по ее мнению, очень хорошо.

Райк, претендующая на пост мэра Нарвы после выборов, признала, что будущий бассейн академии в Нарве не будет приспособлен для занятий младших школьников, что нужно самоуправлению в немалой степени. Однако она полагает, что для уроков плавания город мог бы потом, когда будет готов бассейн академии, приспособить для школьников свой нынешний бассейн.

Согласно плану МВД и Академии внутренней обороны, нарвская учебно-тренировочная база, которую не совсем корректно принято называть колледжем, будет открыта осенью 2020 года. Местом строительства выбран большой участок в самом центре приграничного города - на ул. Пауля Кереса, бывшей улице имени коммунара Яана Анвельта, деда нынешнего главы МВД.