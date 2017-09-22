Трем бывшим руководителям Telia предъявлены обвинения в коррупции

По сообщению шведского новостного агентства TT, в числе обвиняемых - бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг. Он управлял предприятием шесть лет до 2013 года, когда он ушел в отставку после внутреннего расследования сделки с узбекской фирмой, которую тогда возглавляла дочь президента страны.

Второй обвиняемый - Теро Кивисаари, являвшийся главой евразийского бизнес-направления Telia. Имя третьего обвиняемого пока не называется. Как Нюберг, так и Кивисаари обвинения отрицают.

Напомним, что антикоррупционное расследование в США и других странах Европы было возбуждено против оператора Telia после того, как в 2014 году Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили компанию в незаконных выплатах структурам, близким к Гульнаре Каримовой, старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Вслед за начавшимся расследованием были заморожены более 850 миллионов долларов шведской компании, которые хранились на банковских счетах в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге.

Антикоррупционное расследование было возбуждено не только против компании Telia, но и против операторов VimpelCom Ltd. и Mobile TeleSystems.

Сегодня стало известно, что шведская телекоммуникационная компания Telia, работающая в Узбекистане под брендом Ucell, заплатит в США штраф в размере 965 миллионов долларов (811 млн евро), чтобы урегулировать претензии, связанные с расследованием ее коррупционных сделок в Узбекистане.