Житель Эстонии предупреждает в соцсетях: неизвестные мужчины заглядывают в окна домов

«Внимание! В Урге были замечены подозрительные, говорящие на русском языке мужчины, которые заходили в чужие дворы и заглядывали в окна домов. Они передвигались на красном автомобиле Ford старого образца. Делитесь и будьте внимательны», - написал живущий в Урге мужчина на своей странице в Facebook. Своими беспокойствами поделились еще два жителя этой деревни, которые также видели подозрительных мужчин.

По словам пресс-секретаря полиции Андры Юндас, сообщений о происходящем в Урге в полицию не поступало. Но полицейские знают о распространяющихся в соцсетях сообщениях. «Просим сообщить в полицию, если кто-то заметит на улицах подозрительно ведущих себя людей или водителей», - рекомендует Юндас. Чем быстрее информация поступит в полицию, тем быстрее защитники правопорядка смогут обнаружить подозрительных личностей.