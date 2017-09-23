В субботу в Таллинне пройдет акция против строительства Рейди-теэ

По словам главы Таллиннского союза районных обществ Пеэтера Вихма, эксперты и организации специалистов уже полтора года работают над спасением парка у «Русалки» от нового шоссе.

«До сих пор это делали с помощью переписки, встреч, обращений. Теперь пришло время собраться большой народной массой и показать, что таллиннцы не согласны с подобным глупым городским планированием. Рейди-теэ — не единственная глупость в Таллинне, но она обладает достаточным весом и принесет достаточно необратимого вреда, что является поводом собраться у моря сегодня (в субботу)», - сказал он.

В 17 часов активисты выстроятся в человеческую цепочку вдоль трассы запланированной городом магистрали Рейди, которая поделит парк на две части и создаст на морском побережье больше движения, шума и загрязнения. В конце акции выступят известные музыканты, сообщили организаторы.

Акция также выразит поддержку Зеленому движению Эстонии, которое намерено обжаловать разрешение на строительство Рейди-теэ в окружном суде.

По словам организаторов, сейчас, в преддверии местных выборов, самое время, чтобы остановить привлекший беспрецедентное внимание общественности проект дорожного строительства, пока не сформированы новое горсобрание и горуправа. От новых городских властей активисты ждут модернизации морского побережья в центре города и парка «Русалки» вместе с морским променадом в центре города, а не попыток убрать парк под асфальт и транспортное движение.

«Мы также ждем сегодня представителей партий и избирательных союзов, с которыми участники цепочки смогут поделиться хорошими идеями о модернизации парка Русалки, планировании движения, защите и создании хорошей жизненной среды», - сказал Маттиас Луха из Кадриоргского общества.

Хотя административный суд счел выданное на прокладку Рейди теэ разрешение законным, НКО Зеленое движение Эстонии намерено обжаловать это решение. Это можно сделать до 6 октября.