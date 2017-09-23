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Родители шокированы: в таллиннский детсад завезли землю, в которой обнаружили множество осколков стекла

Rus.Postimees.ee
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Во время работ по укладке асфальта в таллиннском детсаду Вормси во дворе появилась большая куча земли, в которой было обнаружено множество осколков стекла. Родители детсадовцев в шоке от произошедшего, пишет Postimees.

На прошлой неделе в столичном детсаду Вормси начались работы по укладке асфальта. В двор детсада завезли кучу земли, нашпигованную множеством осколков стекла. Родители сильно переживают, так как это земляная гора находится рядом с песочницами. Землю планировалось использовать в благоустройстве территории детсада.

На присланных в редакцию фотографиях видно, что некоторые осколки уже попали в песочницы. Также родители переживают, что рабочие не вывезут эту землю, а просто засыплют слоем новой, а после первого дождя стекла снова вылезут наружу.

Директор детского сада Айде Варе сообщила Postimees, что произошедшее ужаснуло всех. В то же время она успокаивает родителей, обещая, что проблема будет решена к понедельнику. «Рабочие обещают вывезти эту землю и заменить ее новой», - сказала Варе.

Варе затруднилась сказать, как именно планируется убирать землю с осколками. «Когда комиссия придет принимать работу, станет ясно, какова ситуация», - отметила она.

Поскольку заказчиком является город Таллинн, а работы выполняет столичный Департамент коммунального хозяйства, по неподтвержденным данным, заказанная в рамках тендера напичканная стеклом земля могла попасть в еще восемь столичных детсадов.

Глава Департамента коммунального хозяйства Айн Валдманн не смог сразу подтвердить эту информацию, но пообещал заняться проблемой в понедельник.

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