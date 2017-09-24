Любительские театры пяти стран под «Другим небом»

Мы мало знаем о жизни любительских театров, между тем это мощное движение, охватывающее все континенты (кроме Антарктиды, естественно) и объединенное Международной ассоциацией любительских театров (МАЛТ). Любительские фестивали проводятся едва ли не чаще профессиональных – и некоторые коллективы успели объездить если не весь свет, то полсвета точно.

Фестиваль «Любителивы» (ударения расставить можно так и так: «Любите ли вы?» и «Любители вы?») на карте МАЛТ занимает достаточно почетное место. Самые дальние гости были из Австралии, программа всегда очень серьезная. Жюри – президент Центрально-Европейского комитета МАЛТ, ответственный секретарь Российского центра МАЛТ и заведующая кабинетом любительских театров СТД РФ Алла Зорина, артист театра и кино, преподаватель ГИТИСа Роман Калькаев и автор этих строк – занималось именно тем, для чего нужно жюри. Не определением того, кто тут первый, а кто второй, а беседами с коллективами и разбором постановок.

«Бред вдвоем» – но по-своему

Инициатор и организатор фестиваля – местный театр-студия «Другое небо», руководит которым уже 35 лет Владимир Вайкерт, профессионал с режиссерским дипломом Щукинского училища при Театре им. Вахтангова, энтузиаст, чрезвычайно требовательный к актерам, но в первую очередь – к себе самому. Его постановка «Бреда вдвоем» по Эжену Ионеско, показанная на фестивале, особенно интересовала меня, потому что в Русском театре идет совершенно великолепный «Бред вдвоем», поставленный Артемом Гареевым. Есть ли почва для сравнения? Что привлекло Вайкерта в этой сложнейшей пьесе?

Оказалось – примерно то же, что и Гареева. Жизнь на границе между двух смертельно враждующих сил, попытка приспособиться к тому, к чему приспособиться нельзя, войне на уничтожение. Любительский спектакль аскетичен, в нем только два актера: Муж – Геннадий Тюляков, Жена – Наталья Борисова; их жизнь проходит на чемоданах, точнее, на картонных ящиках со всем необходимым. (На случай, когда придется уходить из разоренного дома, спасаясь от беспощадных террористов.)

Жена ведет бессмысленный спор об улитке и черепахе с азартом, заглушая страх. Муж, как часто бывает, даже спорит как-то устало; его постоянно преследует мысль о том, кто сейчас владеет этим кварталом, как выйти на улицу и уцелеть. Он надевает котелок с пейсами, стараясь походить на еврея-ортодокса; выглядывает наружу, видит, что ошибся, и тут же наряжается как арабский террорист.

В коробке на всякий случай хранятся другие головные уборы: легкомысленые женские шляпки, респектабельное борсалино, каска колониальной армии и даже ушанка со звездой. Война может принять любой оборот, спастись от постоянного страха можно только отупев. В финале кто-то вбрасывает в дом отрубленные головы, герои спектакля выставляют их в ряд и украшают всеми наличными шапками. Эстетика капитуляции, эстетика неизбежности жить в страшном мире...

Актеры играют с колоссальной самоотдачей, отношения между Мужем и Женой выстроены убедительно; словом – классный спектакль, показать который нигде не будет стыдно.