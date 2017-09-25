Сравните: насколько ваша зарплата отличается от зарплаты на этой должности в Финляндии

Согласно опубликованным в четверг данным, средняя брутто-зарплата на самых обычных должностях составляет от 2500 до 2599 евро в месяц, передает Helsingin Sanomat. Таких работников в Финлядии насчитывается 69 000 человек. К ним относятся медсестры, воспитатели детского сада и строительные рабочие.

Если учитывать зарплаты всех работающих финнов, то средняя брутто-зарплата в Финляндии составляет 3368 евро, во многом благодаря высокооплачиваемым работникам. В то же время 63% работающих финнов получают меньше этого.

Медианный доход в Финляндии составляет 3001 евро в месяц. Половина работающих финнов получает меньше, другая половина – больше этой суммы. Наивысший медианный доход получают работники в возрасте 40-44 лет, где он составляет 3267 евро в месяц. Среди лиц в возрасте 15-19 лет он составляет 2030 евро в месяц, а среди работников в возрасте 20-24 лет – 2779 евро в месяц.

При расчете дохода на различных должностях финский Департамент статистики учитывал работников, занятых на полную ставку. Кроме того, в расчет были также взяты премии за переработку и дополнительные льготы.