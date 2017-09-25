В Белом доме назвали абсурдом заявления об объявлении войны КНДР

«Мы не объявляли войну Северной Корее», — заявила представитель президентской администрации Сара Сандерс журналистам, сообщает РБК.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо ранее в понедельник, 25 сентября, заявил, что Пхеньян считает себя вправе сбить стратегические бомбардировщики ВВС США, даже если те не находятся в воздушном пространстве страны.

Чиновник заявил о растущей неизбежности ракетной атаки на США из-за агрессивной и «самоубийственной» риторики Трампа. Президент США, считают в Пхеньяне, «впервые объявил войну» Северной Корее.