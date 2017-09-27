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Внимание, авиапассажиры! Ryanair отменяет еще 18 000 рейсов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Paul Faith/AFP/Scanpix

Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об очередной массовой отмене рейсов с ноября 2017 года до марта 2018 года. Отмена примерно 18 000 рейсов затронет 400 тысяч пассажиров.

Авиакомпания поясняет, что в этот период не будут выполнять рейсы 25 из 400 самолетов авиакомпании. Временно замораживаются 34 маршрута из 1800 маршрутов, на которых в ноябре-марте будут работать самолеты Ryanair.

Все пассажиры, которых коснется отмена рейсов, получили от авиаперевозчика сообщения по электронной почты с предложением возврата денег или альтернативных маршрутов.

Напомним, что ранее в сентябре Ryanair сообщила об отмене до 50 рейсов каждый день до 31 октября 2017 года. Отмена рейсов затронула 315 000 пассажиров.

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