Пропавший без вести 44-летний мужчина найден убитым в лесу

Согласно версии прокуратуры, Лоос отправился в лес после того, как ему сообщили о действующих там браконьерах. После этого он не вернулся домой. Машину охотника нашли на окраине леса, полиция вместе с охотниками и волонтерами начала поиски, пишет Tartu Postimees.

Параллельно с поисками было начато уголовное производство. Собранные в ходе поисков улики дали основания полагать, что в отношении пропавшего могло быть совершено тяжкое преступление. Полиция установила личности двух мужчин – 34 и 71 года, - которых на основании имеющихся доказательств были основания подозревать в преступлении.

Подозреваемые задержаны

Обоих подозреваемых задержали и для проведения следственных действий доставили в арестный дом.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, задержание подозреваемых стало возможным благодаря оперативному и результативному сотрудничеству полиции с привлеченными к поискам волонтерами. «За считанные часы выяснились предполагаемые подозреваемые, которые были задержаны», - сказал Лийва. После этого один из подозреваемых показал полицейским спрятанное тело 44-летнего мужчины. «На теле погибшего были насильственные признаки - очевидно, травмы были нанесены тупым предметом», - добавил прокурор.

Все подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела, которое проводит Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Подозреваемый покончил с собой

Сегодня утром полицейские обнаружили 34-летнего подозреваемого в убийстве повесившимся в камере арестного дома. Сотрудникам полиции и медикам не удалось спасти его жизнь. Обстоятельства случившегося расследует бюро внутреннего контроля полиции в сотрудничестве с государственной прокуратурой.