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Видео: борца-чемпиона зверски избили в Петербурге

Sports.ee
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ФОТО: скриншот

В Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября неизвестные избили чемпиона России по грэпплингу Умара Вахаева. Борец получил серьезные травмы и попал в больницу, по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, на Вахаева напали у дома №208 по Московскому проспекту. Двое мужчин подошли к спортсмену, между ними завязалась беседа, а после возник конфликт, пишет портал Dni.ru.

Вахаев до последнего пытался уйти от контакта с обидчиками, но вскоре к ним присоединились еще несколько человек. Борец был вынужден применить силу и отправил одного из них в нокаут. После неизвестные группой набросились на спортсмена и начали его избивать.

По предварительным данным, Вахаев выстрелил в одного из оппонентов из травматического пистолета. "Их было, на мой взгляд, человек пять. В итоге все уселись на парня, периодически били ногами, а голову об асфальт. Концовку не знаю, но зрелище не для слабонервных. Весь пешеходный переход был в крови, как и вся эта компания", – заявил один из свидетелей информационному порталу "Мегаполис".

В результате Вахаев был госпитализирован со множественными травмами. По факту происшествия проводится проверка. Подозреваемые были задержаны.

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