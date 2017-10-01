Видео: борца-чемпиона зверски избили в Петербурге

По предварительным данным, на Вахаева напали у дома №208 по Московскому проспекту. Двое мужчин подошли к спортсмену, между ними завязалась беседа, а после возник конфликт, пишет портал Dni.ru.

Вахаев до последнего пытался уйти от контакта с обидчиками, но вскоре к ним присоединились еще несколько человек. Борец был вынужден применить силу и отправил одного из них в нокаут. После неизвестные группой набросились на спортсмена и начали его избивать.

По предварительным данным, Вахаев выстрелил в одного из оппонентов из травматического пистолета. "Их было, на мой взгляд, человек пять. В итоге все уселись на парня, периодически били ногами, а голову об асфальт. Концовку не знаю, но зрелище не для слабонервных. Весь пешеходный переход был в крови, как и вся эта компания", – заявил один из свидетелей информационному порталу "Мегаполис".

В результате Вахаев был госпитализирован со множественными травмами. По факту происшествия проводится проверка. Подозреваемые были задержаны.