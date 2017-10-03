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Из-за инфекции в Ида-Вирумаа отменяют уроки в школе

Rus.Postimees.ee
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Больной ребенок. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Из-за быстро распространяющейся инфекции, в прошлую пятницу был закрыт бассейн Йыхвиской русской основной школы. В понедельник директор отменила до конца недели все уроки во 2а классе, пишет Põhjarannik.

У всех заболевших детей одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с кишечным трактом и характерная сыпь.

По словам директора Идаской службы Департамента здоровья Ольги Смолиной, к понедельнику были зарегистрированы несколько случаев заболеваний среди учеников начальных классов Йыхвиской русской основной школы, но лабораторных подтверждений пока, к сожалению, нет. По клинической картине, можно говорить об энтерите.

Такие же симптомы проявились и у четырех детей в Нарве.

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