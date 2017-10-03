Из-за инфекции в Ида-Вирумаа отменяют уроки в школе

У всех заболевших детей одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с кишечным трактом и характерная сыпь.

По словам директора Идаской службы Департамента здоровья Ольги Смолиной, к понедельнику были зарегистрированы несколько случаев заболеваний среди учеников начальных классов Йыхвиской русской основной школы, но лабораторных подтверждений пока, к сожалению, нет. По клинической картине, можно говорить об энтерите.

Такие же симптомы проявились и у четырех детей в Нарве.