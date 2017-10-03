Трагедия в семье жителей Эстонии: родители умершего ребенка обвиняют врачей

Вся семья находится в трауре и отец потерявшей ребенка женщины дал обещание, что просто так это не оставит, пишет газета Meie Maa. Он считает, что в случившемся виноваты работники больницы, которые должны понести за смерть ребенка ответственность.

Когда в четверг около 6 часов утра женщина прибыла в больницу, там, по словам ее отца, были очень отзывчивые работники, которые все основательно проверили и готовы были вечером провести процедуры для стимуляции родов. После смены работников, по словам отца роженицы, возникли проблемы: новая смена не была в курсе происходящего и к роженице подошли только через несколько часов.

«Около часа ночи дочери сделали укол болеутоляющего и велели идти спать. Утром было уже слишком поздно...Удивительными были и разговоры на следующий день — сказали, что ночью врачи должны спать», - утверждает шокированный отец.

В пятницу около 6 часов утра проводивший осмотр работник больницы почти полчаса не мог услышать сердцебиение у ребенка. Только после этого связались с врачом, который спал дома. Было сделано кесарево, но ребенка спасти не удалось.

Ни руководитель Курессаареской больницы Марье Нелис, ни председатель правления больницы Мярт Кылли не пожелали комментировать случившееся, поскольку речь идет о совсем новом случае.

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