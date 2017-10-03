Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Собака, которую хозяйка тащила на поводке в полумертвом виде, выздоровела и ищет новый дом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот

В мае этого года всю Эстонию шокировало видео, на котором хозяйка тащит на поводке собаку, сообщает телеканал TV3.

Видео жестокого обращения с собакой по кличке Халлике было снято 20 мая в Лехтсе. На кадрах было видно, как хозяйка тащит животное по перрону.

В итоге собаку у хозяйки забрали, и она целое лето провела под присмотром защитников животных. Сейчас Халлике пышет здоровьем и активно ищет себе новый дом.

Наверх