Собака, которую хозяйка тащила на поводке в полумертвом виде, выздоровела и ищет новый дом
3 октября 2017 г., 20:10
В мае этого года всю Эстонию шокировало видео, на котором хозяйка тащит на поводке собаку, сообщает телеканал TV3.
Видео жестокого обращения с собакой по кличке Халлике было снято 20 мая в Лехтсе. На кадрах было видно, как хозяйка тащит животное по перрону.
В итоге собаку у хозяйки забрали, и она целое лето провела под присмотром защитников животных. Сейчас Халлике пышет здоровьем и активно ищет себе новый дом.