Собака, которую хозяйка тащила на поводке в полумертвом виде, выздоровела и ищет новый дом

Видео жестокого обращения с собакой по кличке Халлике было снято 20 мая в Лехтсе. На кадрах было видно, как хозяйка тащит животное по перрону.

В итоге собаку у хозяйки забрали, и она целое лето провела под присмотром защитников животных. Сейчас Халлике пышет здоровьем и активно ищет себе новый дом.