Опрос: нужна ли Эстонии журналистика на русском?

Таллиннские гимназисты, примеряющие на себя профессию журналиста в Медиашколе, организованной при поддержке Британского Совета, разошлись во мнении относительно будущего русскоязычной журналистики в Эстонии.
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Портал Rus.Postimees также поинтересовался у гимназистов, чего не хватает нынешней русскоязычной журналистике. Как выяснилось, качественной аналитики и полезных статей о профориентации для молодежи!
Георгий: – Должно быть больше материалов в жанре «мнение». Хотелось бы слышать мнение непрофессионалов и неангажированных в политике людей.
Татьяна: – Не хватает мнения молодежи.
Лев: – Объемности. Масштаба.
Стелла: Нужно больше обращать внимания на то, что интересно молодежи, а не только старшему поколению. Например, какую специальность выбрать, какие профессии более востребованы и т.д. Интересно было бы прочесть интервью со специалистами в разных областях. Это помогло бы нам сориентироваться в будущем.
Кристийна: Сейчас очень мало проектов, которые могли бы сориентировать молодежь, чем можно заняться в будущем. Журналистами мало кто хочет стать. Многие боятся учиться в эстонских вузах т.д.
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