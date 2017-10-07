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Опрос: нужна ли Эстонии журналистика на русском?

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Таллиннские гимназисты, примеряющие на себя профессию журналиста в Медиашколе, организованной при поддержке Британского Совета, разошлись во мнении относительно будущего русскоязычной журналистики в Эстонии.

Смотрите видео!

Портал Rus.Postimees также поинтересовался у гимназистов, чего не хватает нынешней русскоязычной журналистике. Как выяснилось, качественной аналитики и полезных статей о профориентации для молодежи!

Георгий: – Должно быть больше материалов в жанре «мнение». Хотелось бы слышать мнение непрофессионалов и неангажированных в политике людей.

Татьяна: – Не хватает мнения молодежи.

Лев:  – Объемности. Масштаба.

Стелла: Нужно больше обращать внимания на то, что интересно молодежи, а не только старшему поколению. Например, какую специальность выбрать, какие профессии более востребованы и т.д. Интересно было бы прочесть интервью со специалистами в разных областях. Это помогло бы нам сориентироваться в будущем.

Кристийна: Сейчас очень мало проектов, которые могли бы сориентировать молодежь, чем можно заняться в будущем. Журналистами мало кто хочет стать. Многие боятся учиться в эстонских вузах т.д.

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