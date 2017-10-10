Смекалка контрабандистов поражает: смотрите, куда нарушители прячут сигареты (фото)

Ингрида Гулбе-Отаньке говорит, что сейчас техническое обеспечение на таможне очень хорошее, доступны сканеры и другие устройства, которые позволяют проверить грузы.

Фото: Valsts ieņēmumu dienests/Rus.Tvnet

По ее словам, на таможне доступны три сканера, встроенных в рельсовые пути, чтобы можно было проверить груз. Поезду во время проверки не нужно останавливаться, достаточно, чтобы состав проехал на установленной скорости.

Контрабандные сигареты находят как сканерами, так и другими способами. Их иногда прячут и в локомотивах, в перевозках могут участвовать машинисты и их помощники.

Нелегальные сигареты прячут не только в грузах угля

«Сигареты прячут не только в грузах каменного угля. В последнее время зафиксировано очень много случаев, когда их прячут под конструкциями вагонов. К примеру, раньше это были большие черные коробки, теперь - очень узкие и длинные, другой формы, думают, что так их будет сложнее обнаружить», - рассказала Гулбе-Отаньке.

Кроме того, сигареты прячут в различные насыпные грузы, у вагонов перестраивают стены, делают поддельные стены, за которыми и скрывают товар.

Valsts ieņēmumu dienests/Rus.Tvnet

«Бывали случаи, что каждая доска в грузе была выфрезерована, и в них тщательно, по пачке, были сложены незаконные сигареты», - вспоминает Гулбе-Отаньке. Кроме того, был случай, когда в грузе должны быть бочки с химическими веществами, однако в них спрятали сигареты, а чтобы вес соответствовал, насыпали песок.

Сигареты через границу пытаются перевести не только в автомобилях

Люди пытаются ввести сигареты из других стран через границу не только в автомобилях, их прячут и под одеждой в пассажирских автобусах. В случае, если контрабандные сигареты находят в пассажирском автобусе, у свертка или сумки не находится хозяина, или же он не подает виду.

Valsts ieņēmumu dienests/Rus.Tvnet

«Чаще всего прячут, где проще, к примеру, приматывают пачки скотчем к телу или засовывают в длинные носки», - заявила Гулбе-Отаньке.

К сожалению, грешат и работники таможни

Гулбе-Отаньке сказала, что за тем, честны ли сотрудники таможни, необходимо следить все время, поэтому различные проверки проводятся регулярно, например, смотрят, соответствуют ли действия работников таможни их обязанностям и правильны ли они.

Valsts ieņēmumu dienests/Rus.Tvnet

«Нужно сказать, что мы каждый год констатируем факты, что есть таможенники, которые, скорее всего, совершают преступные действия. Есть случаи, когда все заканчивается уголовным процессом, есть случаи, когда против сотрудника начинают дисциплинарные дела, в результате чего их освобождают от должности», - подытожила она.