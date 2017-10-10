Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Карта: смотрите, в каких ресторанах Таллинна соберутся различные партии в день выборов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Toomas Huik / Postimee

В воскресенье вечером члены избирательных союзов и партий соберутся в различных заведениях Таллинна, чтобы вместе ждать результатов голосования и отпраздновать завершение выборов, пишет Postimees.

Если IRL и избирательный союз «Свободный гражданин Таллинна» проведут свои праздники в районе площади Вабадузе, места для праздников других располагаются на большем расстоянии друг от друга. Например, социал-демократы соберутся в пабе-ресторане Humalakoda, который находится на новом Балтийском рынке, союз Сависаара и «Деловой Таллинн будут отмечать в кафе Komeet, которое находится в торговом центре Solaris, а Партия реформ проведет вечер в квартале Ротерманни в ресторане R14.

В то время как другие собираются в пабах и ресторанах, Партия зеленых будет отмечать в своем главном штабе на Пярнуском шоссе. Председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова сказала, что каждый член партии принесет что-то к столу и они не планируют идти в город.

Избирательный союз «Город-метро» вчера еще не определился с местом.

С избирательным союзом «Наш Таллинн» Postimees не смог связаться.

Большинство празднеств начнутся в 20.00.

Postimees будет вести прямые трансляции с завершающих голосование праздников участников выборов в местные самоуправления.

Наверх